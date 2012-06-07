Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 8: Folge 23
Kilian ist geschockt, dass Daphne ihn erpresst. Weil er nicht will, dass sein finsteres Geheimnis ans Licht kommt, nimmt er ihr Angebot notgedrungen an. Als Kilian erneut mit Daphne reden will, erfährt er, dass sie abgereist ist und seine Million mitgenommen hat. Doch plötzlich taucht Daphne wieder auf und gesteht Kilian, dass sie nicht von ihm lassen kann. Die beiden schlafen miteinander. Als Daphne eingeschlafen ist, nutzt Kilian die Gelegenheit, sie für immer zum Schweigen zu bringen: Er tötet Daphne. Greta spürt, dass etwas nicht mit Robert in Ordnung ist und vermutet, dass er ein Geheimnis vor ihr hat. Maja eröffnet inzwischen dem irritierten Arthur, dass aus der Heirat in Nordersund nichts wird, wenn sie die Ausschreibung für den Auftrag in Berlin gewinnen sollte.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick