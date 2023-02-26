Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 2vom 26.02.2023
141 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 6

Fünf grandiose Staffeln hat es gedauert, bis eine Wildcard-Kandidatin Joko von seinem Pult gestoßen hat. Und das Warten hat sich gelohnt: Helenas Show-Debüt lässt seine Knie gewaltig schlottern!

ProSieben
