Wer stiehlt Helena die Show?Jetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 2: Wer stiehlt Helena die Show?
141 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 6
Fünf grandiose Staffeln hat es gedauert, bis eine Wildcard-Kandidatin Joko von seinem Pult gestoßen hat. Und das Warten hat sich gelohnt: Helenas Show-Debüt lässt seine Knie gewaltig schlottern!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wer stiehlt mir die Show?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen