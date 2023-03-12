Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 4vom 12.03.2023
137 Min.Folge vom 12.03.2023Ab 12

„Wer stiehlt Svenrik die Show?“ aka. Wildcard returns! Macht euch auf eine weitere grandiose Show mit mehr Puls als Verstand, selbst für unsere Verhältnisse unverhältnismäßig viel Chaos und dem famosen Erst-Moderator Svenrik vor.

