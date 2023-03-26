Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wer stiehlt mir die Show?

Wer gewinnt Sidos Show und kommt aufs Rätselcover?

ProSiebenStaffel 5Folge 6vom 26.03.2023
Wer gewinnt Sidos Show und kommt aufs Rätselcover?

Wer gewinnt Sidos Show und kommt aufs Rätselcover?Jetzt kostenlos streamen

Wer stiehlt mir die Show?

Folge 6: Wer gewinnt Sidos Show und kommt aufs Rätselcover?

131 Min.Folge vom 26.03.2023Ab 12

Diese Show ist dem WSMDS-Staffelfinale mehr als würdig und das sagen wir nicht nur, weil Sido moderiert. Das Panel singt, reimt, pokert, rappt und blufft sich im metaphorischen und wortwörtlichen Sinne die Seele aus dem Leib um die einmalige Chance, das Gesicht des Rätselhefts zu werden!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Wer stiehlt mir die Show?
ProSieben
Wer stiehlt mir die Show?

Wer stiehlt mir die Show?

Alle 10 Staffeln und Folgen