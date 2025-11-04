Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 38vom 04.11.2025
Folge 38: Der Java-Kris

38 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie einen Java-Kris an, ein asymmetrischer Dolch aus Südostasien.

