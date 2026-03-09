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Wettkampf der Waffenschmiede

Multifunktionsspaten

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 10vom 09.03.2026
Multifunktionsspaten

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 10: Multifunktionsspaten

41 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute stellen die Finalisten russische Multifunktionsspaten her.

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