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Sommer-Camp - Die verfluchte Schatzsuche / Sommer-Camp - Der Stress der Wildnis

NickelodeonFolge vom 13.12.2025
Sommer-Camp - Die verfluchte Schatzsuche / Sommer-Camp - Der Stress der Wildnis

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Folge vom 13.12.2025: Sommer-Camp - Die verfluchte Schatzsuche / Sommer-Camp - Der Stress der Wildnis

22 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 6

Lincoln findet eine alte Piratenflagge in Camp Mastodon. Er ist sich jedoch den Auswirkungen nicht bewusst und erweckt aus Versehen den Zombie Captain Kit zum Leben. Während eines Waldausflugs gerät Leni an den Camp-Betreuer River.

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