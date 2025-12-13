Sommer-Camp - Die verfluchte Schatzsuche / Sommer-Camp - Der Stress der WildnisJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.12.2025: Sommer-Camp - Die verfluchte Schatzsuche / Sommer-Camp - Der Stress der Wildnis
22 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 6
Lincoln findet eine alte Piratenflagge in Camp Mastodon. Er ist sich jedoch den Auswirkungen nicht bewusst und erweckt aus Versehen den Zombie Captain Kit zum Leben. Während eines Waldausflugs gerät Leni an den Camp-Betreuer River.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon