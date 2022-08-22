Der weiße Hase / Die neue OmiJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 22.08.2022: Der weiße Hase / Die neue Omi
22 Min. Ab 6
Lincoln entwirft einen Plan, wie er sich einem Mädchen vorstellen kann, aber er muss sich von seinen Schwestern fernhalten. Opa bringt seine neue Freundin mit, damit sie die Familie kennenlernt. Sie fängt jedoch an, unangemeldet aufzutauchen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon