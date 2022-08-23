Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Louds

NickelodeonFolge vom 23.08.2022
22 Min.Folge vom 23.08.2022Ab 6

Als sie erfährt, dass Chunk in der Schule so war wie sie, glaubt Luna, ihr Traum, Rockmusikerin zu werden, ist unrealistisch. // Als Essen von Lincoln aus dem Kühlschrank verschwindet, bricht bei den Louds ein Kühlschrank-Krieg aus.

