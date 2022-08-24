Die Meister der Körbe / Das geheime BadJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 24.08.2022: Die Meister der Körbe / Das geheime Bad
22 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6
Lynn will verzweifelt eine Basketballmeisterschaft gewinnen, wird aber in ein schreckliches Team gepackt. Mama und Papa beschließen, ein geheimes Badezimmer zu bauen, weil sie es endgültig satthaben, zu warten, bis es frei wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon