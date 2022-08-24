Die Lehrer-Verkupplung / Die Grusel-PoetinJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 24.08.2022: Die Lehrer-Verkupplung / Die Grusel-Poetin
22 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6
1. Geschichte: Lincoln und Clyde verkuppeln Coach Pacowski mit Mrs. Johnson, um den Sportunterricht zu verbessern. 2. Geschichte: Luan wird Lucys Mentorin und zeigt ihr, wie man die Höhen und Tiefen eines Künstlerlebens meistert.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon