Willkommen bei den Louds

NickelodeonFolge vom 24.08.2022
22 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6

1. Geschichte: Lincoln und Clyde verkuppeln Coach Pacowski mit Mrs. Johnson, um den Sportunterricht zu verbessern. 2. Geschichte: Luan wird Lucys Mentorin und zeigt ihr, wie man die Höhen und Tiefen eines Künstlerlebens meistert.

