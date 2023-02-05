Sturzflug und Looping! Ein Geburtstags-Adrenalinkick für KonnyJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 5: Sturzflug und Looping! Ein Geburtstags-Adrenalinkick für Konny
88 Min.Folge vom 05.02.2023Ab 6
Es ist der Tag vor Konnys Geburtstag und der vorletzte Tag ihrer USA-Reise. Nach all den Abenteuern freut sich Konny nun auf Zuhause. Eigentlich legt er nicht viel Wert auf eine Feier zu seinen Ehren, doch Manu hat ihm verraten, dass sie eine spektakuläre Überraschung für ihn hat. Was den Heimwerkerkönig wohl erwartet? Außerdem wollen ihre beiden Freunde Esther und Jens ihr Ehegelübde auf Hawaii erneuern und Konny soll als stattlich anerkannter Trauredner die Zeremonie abhalten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Willkommen bei den Reimanns
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Reise
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins