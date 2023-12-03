Die Suche nach einem Bus gestaltet sich schwieriger als gedacht!Jetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 8: Die Suche nach einem Bus gestaltet sich schwieriger als gedacht!
87 Min.Folge vom 03.12.2023Ab 6
Bei der Bus-Suche in Texas hat Konny noch nicht das gefunden, was er sucht. Wird die nächste Besichtigung schon der ersehnte Treffer oder war die Reise nach Texas umsonst? Danach geht es erstmal zurück nach Hawaii, doch gedanklich plant Manu schon ihre Traumroute, die sie mit dem Bus bestreiten will. Doch es kommt anders. Konny bemerkt, dass das Dach ihres Hauses an einigen Stellen wieder sehr marode ist - mit sofortigem Handlungsbedarf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Willkommen bei den Reimanns
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Reise
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins