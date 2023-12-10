Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Reimanns

Eine Baustelle nach der anderen: Am Haus der Reimanns ist immer was zu tun!

Kabel EinsStaffel 2Folge 9vom 10.12.2023
Eine Baustelle nach der anderen: Am Haus der Reimanns ist immer was zu tun!

Eine Baustelle nach der anderen: Am Haus der Reimanns ist immer was zu tun!Jetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Reimanns

Folge 9: Eine Baustelle nach der anderen: Am Haus der Reimanns ist immer was zu tun!

87 Min.Folge vom 10.12.2023Ab 6

Konnys Handwerkskünste sind gefragt. Das marode Dach ist nur der Anfang einer ganzen Reihe von größeren Baustellen: Die Holztreppen müssen erneuert werden, die Gästetoilette braucht ein neues WC ... dazu kommt eine Hiobsbotschaft aus Texas. Der Bus macht Probleme bei der Zulassung. Die Rückreise nach Texas verzögert sich. Wird sich ihr Traum vom eigenen Roadmobil erfüllen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Willkommen bei den Reimanns
Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns

Willkommen bei den Reimanns

Alle 4 Staffeln und Folgen