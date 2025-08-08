Zum Inhalt springenBarrierefrei
WipeOut - mach dich nass!

Tiere, Menschen, Sensationen

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 14vom 08.08.2025
Folge 14: Tiere, Menschen, Sensationen

38 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 12

Dieser TV-Parcours hat sich gewaschen: Wer bei "WipeOut - mach dich nass!" an den Start geht, darf weder ängstlich, wasserscheu noch ungelenk sein. In der rasanten US-Show wagen sich pro Folge 24 Kandidaten an einen Hindernislauf der Extraklasse. Nur wer schneller ist als alle anderen und es schafft, vier halsbrecherische Runden zu überstehen, gewinnt am Ende 50.000 Dollar.

