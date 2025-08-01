Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WipeOut - mach dich nass!

Die Aliens sind unter uns

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 5vom 01.08.2025
Die Aliens sind unter uns

Die Aliens sind unter unsJetzt kostenlos streamen

WipeOut - mach dich nass!

Folge 5: Die Aliens sind unter uns

39 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 12

Dieser TV-Parcours hat sich gewaschen: Wer bei "WipeOut - mach dich nass!" an den Start geht, darf weder ängstlich, wasserscheu noch ungelenk sein. In der rasanten US-Show wagen sich pro Folge 24 Kandidaten an einen Hindernislauf der Extraklasse. Nur wer schneller ist als alle anderen und es schafft, vier halsbrecherische Runden zu überstehen, gewinnt am Ende 50.000 Dollar.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

WipeOut - mach dich nass!
ProSieben MAXX
WipeOut - mach dich nass!

WipeOut - mach dich nass!

Alle 3 Staffeln und Folgen