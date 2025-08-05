Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WipeOut - mach dich nass!

Franzosen, Riesen und Saxofone

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 9vom 05.08.2025
Franzosen, Riesen und Saxofone

Franzosen, Riesen und SaxofoneJetzt kostenlos streamen

WipeOut - mach dich nass!

Folge 9: Franzosen, Riesen und Saxofone

39 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12

Dieser TV-Parcours hat sich gewaschen: Wer bei "WipeOut - mach dich nass!" an den Start geht, darf weder ängstlich, wasserscheu noch ungelenk sein. In der rasanten US-Show wagen sich pro Folge 24 Kandidaten an einen Hindernislauf der Extraklasse. Nur wer schneller ist als alle anderen und es schafft, vier halsbrecherische Runden zu überstehen, gewinnt am Ende 50.000 Dollar.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

WipeOut - mach dich nass!
ProSieben MAXX
WipeOut - mach dich nass!

WipeOut - mach dich nass!

Alle 3 Staffeln und Folgen