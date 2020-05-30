Hearst Castle und Villa BelvedereJetzt kostenlos streamen
Wohnen de luxe
Folge vom 30.05.2020: Hearst Castle und Villa Belvedere
21 Min.Folge vom 30.05.2020
Der erste Halt unserer Tour zu den größten Anwesen der USA führt uns nach San Simeon in Kalifornien. Hier steht das über 6.000 Quadratmeter große historische Hearst Castle mit seinen noch nie zuvor gefilmten Gewölben. Danach geht es zu einer hochmodernen Villa in San Francisco mit einem epischen Blick auf die Stadt und die Küste.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.