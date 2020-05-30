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Wohnen de luxe

Hearst Castle und Villa Belvedere

HGTVFolge vom 30.05.2020
Hearst Castle und Villa Belvedere

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Wohnen de luxe

Folge vom 30.05.2020: Hearst Castle und Villa Belvedere

21 Min.Folge vom 30.05.2020

Der erste Halt unserer Tour zu den größten Anwesen der USA führt uns nach San Simeon in Kalifornien. Hier steht das über 6.000 Quadratmeter große historische Hearst Castle mit seinen noch nie zuvor gefilmten Gewölben. Danach geht es zu einer hochmodernen Villa in San Francisco mit einem epischen Blick auf die Stadt und die Küste.

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