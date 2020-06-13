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Wohnen de luxe

The Jones Manor und Cravens Estate

HGTVFolge vom 13.06.2020
The Jones Manor und Cravens Estate

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Wohnen de luxe

Folge vom 13.06.2020: The Jones Manor und Cravens Estate

21 Min.Folge vom 13.06.2020Ab 6

Zuerst besichtigen wir das über 2600 Quadratmeter große Fantasy-Haus des Multimilliardärs Scott Jones. Der Tech-Unternehmer stattete sein Anwesen in Indianapolis mit modernster Technik aus. Dann geht es zu einer der größten und luxuriösesten Mansions, die Pasadena zu bieten hat.

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