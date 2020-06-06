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Wohnen de luxe

Oheka Castle und The Mansion on O Street

HGTVFolge vom 06.06.2020
Oheka Castle und The Mansion on O Street

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Wohnen de luxe

Folge vom 06.06.2020: Oheka Castle und The Mansion on O Street

20 Min.Folge vom 06.06.2020Ab 6

In Oheka Castle in Long Island, New York, befindet sich das zweitgrößte Privatanwesen der USA. Danach geht es nach DC zum 50 Millionen Dollar teuren Hotel The Mansion on O Street, das mit seinen Antiquitäten und Möbeln aus aller Welt sowie über 70 versteckten Türen an ein Labyrinth erinnert.

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