Oheka Castle und The Mansion on O StreetJetzt kostenlos streamen
Wohnen de luxe
Folge vom 06.06.2020: Oheka Castle und The Mansion on O Street
20 Min.Folge vom 06.06.2020Ab 6
In Oheka Castle in Long Island, New York, befindet sich das zweitgrößte Privatanwesen der USA. Danach geht es nach DC zum 50 Millionen Dollar teuren Hotel The Mansion on O Street, das mit seinen Antiquitäten und Möbeln aus aller Welt sowie über 70 versteckten Türen an ein Labyrinth erinnert.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.