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Wohnen de luxe

The Biltmore Estate und Star Island

HGTVFolge vom 06.06.2020
The Biltmore Estate und Star Island

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Wohnen de luxe

Folge vom 06.06.2020: The Biltmore Estate und Star Island

20 Min.Folge vom 06.06.2020Ab 6

Unser erster Halt ist das Biltmore Estate - das größte Anwesen in Privatbesitz in den USA. Nicht nur die 30 Hektar großen, kunstvoll angelegten Gärten sind beeindruckend, sondern auch die prunkvolle Architektur. Danach geht es nach Miami in ein 65-Millionen-Dollar Anwesen auf der Insel Star Island.

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