Wohntraum nach Maß
Folge 1: Der famose Drehteller
22 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 6
Anh und John haben lange Zeit bei ihren Eltern gewohnt, um genug Geld für ein Eigenheim zu sparen. Nun hat sich das Paar mit zwei Kindern seinen Traum erfüllt und ein Haus gekauft. Jasmine Roth hilft den beiden, das Anwesen vor dem Einzug zu renovieren. Der offene Wohnraum bietet genug Platz, um die Küche zu vergrößern. Zudem wird die Garage neu gestrichen, eine schönere Eingangstür eingebaut und der Vorgarten in eine gemütliche Terrasse verwandelt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wohntraum nach Maß
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren