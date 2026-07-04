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Wohntraum nach Maß

Der famose Drehteller

sixxStaffel 2Folge 1vom 04.07.2026
Der famose Drehteller

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Wohntraum nach Maß

Folge 1: Der famose Drehteller

22 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 6

Anh und John haben lange Zeit bei ihren Eltern gewohnt, um genug Geld für ein Eigenheim zu sparen. Nun hat sich das Paar mit zwei Kindern seinen Traum erfüllt und ein Haus gekauft. Jasmine Roth hilft den beiden, das Anwesen vor dem Einzug zu renovieren. Der offene Wohnraum bietet genug Platz, um die Küche zu vergrößern. Zudem wird die Garage neu gestrichen, eine schönere Eingangstür eingebaut und der Vorgarten in eine gemütliche Terrasse verwandelt.

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