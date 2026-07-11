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Wohntraum nach Maß

Schöner Backen zu zweit

sixxStaffel 2Folge 3vom 11.07.2026
Schöner Backen zu zweit

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Wohntraum nach Maß

Folge 3: Schöner Backen zu zweit

22 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6

Carrie braucht nach ihrer Scheidung einen Neuanfang und zieht gemeinsam mit ihrer Tochter in ein Eigenheim. Jasmine kümmert sich um die Renovierung, damit sich die beiden in ihrem neuen Zuhause wohlfühlen. Sie entfernt die Wand zwischen der Küche und dem Wohnzimmer und installiert eine große Kücheninsel. Zudem verschönert die Designerin die Außenfassade und baut gemeinsam mit ihrem Team eine kleine Terrasse vor dem Haus.

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