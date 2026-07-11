Wohntraum nach Maß
Folge 4: Weg mit dem rosa Putz!
22 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6
Joey und Brianne benötigen Hilfe bei der Renovierung ihres veralteten Hauses. Da Brianne eine Hörbeeinträchtigung hat, muss sie ihre beiden kleinen Söhne beim Spielen beobachten können. Doch die vielen Wände behindern die Sicht, weshalb Jasmine die Raumaufteilung neu ausrichtet. Zudem wird das Bad saniert und die winzige Dusche vergrößert. Die Außenfassade im verblassten Rosaton wird erneuert, und die sichtbaren Wasserrohre, die ebenfalls rosa sind, werden versteckt.
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Wohntraum nach Maß
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Entertainment GmbH
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