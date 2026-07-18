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Wohntraum nach Maß

Das Kakteenhaus

sixxStaffel 2Folge 5vom 18.07.2026
Das Kakteenhaus

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Wohntraum nach Maß

Folge 5: Das Kakteenhaus

22 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6

Anthony und Cherise haben vor einem Jahr ein Haus gekauft, sind jedoch mit dem Grundriss unzufrieden. Jasmine hilft den beiden bei der Renovierung und gestaltet die Raumaufteilung neu. Die Designerin reißt eine Wand heraus, um die Küche mit dem Esszimmer zu verbinden. Auch die alten Küchenschränke und Geräte werden erneuert. Jasmine verändert zudem den Vorgarten: Sie ersetzt die vielen Kakteen durch Blumenbeete und schafft einen gemütlichen Sitzbereich vor dem Haus.

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