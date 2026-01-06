Folge vom 06.01.2026
Die Hitzewelle / Sammies geheime SoßeJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 06.01.2026: Die Hitzewelle / Sammies geheime Soße
22 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6
Will ist überzeugt, während einer Hitzewelle die defekte Klimaanlage reparieren zu können und der Familie so helfen zu können. Als Jack und Lily aus dem Raben-Club austreten, in dem Ellie die Chefin ist, muss sie um ihre Freundschaft kämpfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon