Wylde Pak

NickelodeonFolge vom 06.01.2026
Die Hitzewelle / Sammies geheime Soße

Die Hitzewelle / Sammies geheime Soße

22 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6

Will ist überzeugt, während einer Hitzewelle die defekte Klimaanlage reparieren zu können und der Familie so helfen zu können. Als Jack und Lily aus dem Raben-Club austreten, in dem Ellie die Chefin ist, muss sie um ihre Freundschaft kämpfen.

