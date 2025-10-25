Folge vom 25.10.2025
Das Geheimnis von Lake Island / Das EinkaufsabenteuerJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 25.10.2025: Das Geheimnis von Lake Island / Das Einkaufsabenteuer
22 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 6
Lily zeigt Jack den Vergnügungspark Lake Island. Als sie dort festsitzen, droht ihre Freundschaft zu zerfallen. Will möchte seine Beziehung zu Jack festigen und bei Mike A's ein neues Bett für ihn kaufen. Doch sie erleben dort ein Abenteuer!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon