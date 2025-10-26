Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wylde Pak

Nickelodeon
Folge vom 26.10.2025
Der LAD-Tag / Frühaufsteher

Der LAD-Tag / FrühaufsteherJetzt kostenlos streamen

Wylde Pak

Folge vom 26.10.2025: Der LAD-Tag / Frühaufsteher

22 Min.
Ab 6

Lily will zusammen mit ihren Freundinnen Anusha und Debs die Trophäe in Hank'n'Beans Spielhalle gewinnen. Um Jacks geheime Morgenroutine zu enttarnen, tut Lily das Unmögliche und steht früh auf. Doch ihre Neugier bringt sie beide in Gefahr.

