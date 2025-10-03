Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wylde Pak

NickelodeonFolge vom 03.10.2025
Kampf der Giganten / Dead Ed's Echtheitssiegel

22 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 6

Jack wird zum ersten Mal eingeladen, bei seinem Freund Beef zu übernachten. Jedoch macht sich Jack Gedanken darüber, welchen Eindruck er hinterlassen wird. Jack und Lil wollen beweisen, dass sie echte Valley-Bewohner sind.

