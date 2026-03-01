Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonFolge vom 01.03.2026
22 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Min will das Chaos bei Woori World umgehen, weshalb sich die Familie für ihren Einkauf aufteilt. Doch bald verlieren sie sich. // Jack sucht die seltene Fortsetzung seines Lieblingsfilms auf DVD und stößt dabei auf einen mysteriösen Sammler.

