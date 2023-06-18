Zum Inhalt springenBarrierefrei
Endlich wieder Sommer und damit Hochsaison für unsre Camper!

Kabel EinsStaffel 4Folge 1vom 18.06.2023
88 Min.Folge vom 18.06.2023Ab 12

Alte Bekannte, nervöse Neu-Camper und FKK-Camping im Ausland - "Yes we camp!" ist wieder zurück! In Folge Eins wagen die beiden Freundinnen Monica und Michaela erneut ihr Camping-Glück - werden sie doch noch zu Camping-Freunden? Während die Neulinge Andreas und Partnerin Ute sich von ihrem ersten Urlaubsschreck erholen müssen, testen Philipp und Daniela das FKK-Campen in Portugal. Auf dem FKK-Campingplatz "Terra Nua" angekommen, wird sich erstmal ausgezogen!

