Endlich wieder Sommer und damit Hochsaison für unsre Camper!Jetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 1: Endlich wieder Sommer und damit Hochsaison für unsre Camper!
88 Min.Folge vom 18.06.2023Ab 12
Alte Bekannte, nervöse Neu-Camper und FKK-Camping im Ausland - "Yes we camp!" ist wieder zurück! In Folge Eins wagen die beiden Freundinnen Monica und Michaela erneut ihr Camping-Glück - werden sie doch noch zu Camping-Freunden? Während die Neulinge Andreas und Partnerin Ute sich von ihrem ersten Urlaubsschreck erholen müssen, testen Philipp und Daniela das FKK-Campen in Portugal. Auf dem FKK-Campingplatz "Terra Nua" angekommen, wird sich erstmal ausgezogen!
Yes we camp!
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins