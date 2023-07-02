Zum Inhalt springenBarrierefrei
Yes we camp!

Problembaustellen: heute gibt's Stink und Stunk bei den Campern

Kabel EinsStaffel 4Folge 3vom 02.07.2023
Problembaustellen: heute gibt's Stink und Stunk bei den Campern

Yes we camp!

Folge 3: Problembaustellen: heute gibt's Stink und Stunk bei den Campern

90 Min.Folge vom 02.07.2023Ab 12

Für Familie Kötter soll es im "Campingpark Triolago" aktiver zugehen. Auch Dauercamper Detlef und Tina haben es sich an der Mosel gemütlich gemacht und bauen ihr eigenes Toilettenhäuschen. Für M und M läuft das geplante Luxuscampen auf dem "Campingplatz Surendorf" nicht ganz so rund. Platzwart Thomas ist sichtlich genervt von ihrer Planlosigkeit. Gabi und Wolfgang bleiben dagegen Italien treu: Abenteuer Ausland auf dem "Spaggia D'Oro" am Gardasee!

