Yes we camp!
Folge 6: Ran an die Toiletten!
89 Min.Folge vom 23.07.2023Ab 12
An der Ostsee steht ein Spektakel an: Die Camping-Diven Michaela und Monica müssen die Toilette leeren! Auch Toschi hat zu meckern: Die Vergrößerung des Bettes ist geplant. Während Melissa und Tobias im "Campingpark Triolago" ihre Zweisamkeit genießen wollen, starten Manni und Dirk ihren ersten Männer-Trip - samt Brötchen-Tour und Grill-Abend! In Luxemburg ist Umbau-Action: Zusammen mit Thomas bauen Markus und Heike eine Überdachung für ihr Vorzelt ... Ob das gelingt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Yes we camp!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins