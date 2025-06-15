Party in Bayern? Wendt-Girls auf der Suche nach AktionJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 1: Party in Bayern? Wendt-Girls auf der Suche nach Aktion
45 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
Die Wendt-Girls aus Köln sind auf einem Campingplatz in Bayern und hoffen, dort die nächste große Party zu finden. Familie Wolter probiert zum ersten Mal das Campen mit einem Wohnmobil aus, während Karsten und Franky sich auf den Weg zu einem FKK-Campingplatz auf Korsika machen.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins