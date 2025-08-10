Abenteuer pur: Jetski-Tour mit René, Sabine und MelanieJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 10: Abenteuer pur: Jetski-Tour mit René, Sabine und Melanie
45 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12
Während die Schwestern Olivia und Loanica ihre Social-Media-Präsenz mit Beauty-Tipps für Camper ausbauen, stürzt sich René in ein Abenteuer: Eine aufregende Jetski-Tour mit seiner Freundin Sabine und Ex-Partnerin Melanie. Gleichzeitig genießen die FKK-Enthusiasten Peter, Björn und Kerstin einen Hauch von Luxus in ihrem edlen Wohnwagen - umgeben von gleichgesinnten, unbekleideten Campern.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Yes we camp!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins