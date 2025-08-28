Hundefreundliches Campen? Familie Bartsch testetJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 3: Hundefreundliches Campen? Familie Bartsch testet
45 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
Die Familie Bartsch probiert einen Campingplatz speziell für Hundebesitzer aus, während die Technikbegeisterten Sto7el und Kono in ihr erstes gemeinsames Camping-Erlebnis starten. Die Wendt-Girls feiern unterdessen ausgelassen auf einer Schlagerparty, und die FKK-Camper Karsten und Franky widmen sich einer herausfordernden Aufgabe.
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle Staffeln im Überblick
Yes we camp!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins