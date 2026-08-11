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Young Sheldon

Raketen, Kommunisten und keine Freunde

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 11.08.2026
Raketen, Kommunisten und keine Freunde

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Young Sheldon

Folge 2: Raketen, Kommunisten und keine Freunde

18 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Mary ist beunruhigt, denn Sheldon findet auf der High School einfach keine Freunde. Als Sheldon von ihrer Sorge erfährt, besorgt er sich einen Selbsthilfe-Ratgeber um herauszufinden, wie man Freundschaften schließt. Allerdings hält das Buch nicht, was es verspricht. Doch dann trifft Sheldon doch noch einen gleichgesinnten, und Mary gerät völlig aus dem Häuschen.

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