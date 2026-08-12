Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Young Sheldon

Poker, Gott und Mülltonnen

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 12.08.2026
Poker, Gott und Mülltonnen

Poker, Gott und MülltonnenJetzt kostenlos streamen

Young Sheldon

Folge 3: Poker, Gott und Mülltonnen

20 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Sheldon bringt es fertig, mitten im Gottesdienst die Existenz Gottes in Frage zu stellen. Doch als sein Dad einen Herzinfarkt erleidet, setzt er sich notgedrungen intensiver mit dem Thema Glaube auseinander. Der französische Naturwissenschaftler und Philosoph Blaise Pascal ist ihm dabei eine große Hilfe, und Sheldon kommt zu einem bahnbrechenden Ergebnis ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Young Sheldon
ProSieben
Young Sheldon

Young Sheldon

Alle 3 Staffeln und Folgen