Poker, Gott und MülltonnenJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 3: Poker, Gott und Mülltonnen
20 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Sheldon bringt es fertig, mitten im Gottesdienst die Existenz Gottes in Frage zu stellen. Doch als sein Dad einen Herzinfarkt erleidet, setzt er sich notgedrungen intensiver mit dem Thema Glaube auseinander. Der französische Naturwissenschaftler und Philosoph Blaise Pascal ist ihm dabei eine große Hilfe, und Sheldon kommt zu einem bahnbrechenden Ergebnis ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: Warner Bros. Entertainment GmbH & © Season 1-3, Season 6-7: Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen