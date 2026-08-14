Football, Mathe und ein BusenJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 5: Football, Mathe und ein Busen
19 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Als Sheldon während eines Football-Spiels eine interessante Statistik aufstellt, wittert George senior seine Chance: Er nutzt die Cleverness seines Knirpses für sein High-School-Football-Team und läutet eine Siegesserie ein. Das missfällt nicht nur Sheldon, der plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, sondern auch Georgie ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: Warner Bros. Entertainment GmbH & © Season 1-3, Season 6-7: Warner Brothers International Television Distribution Inc.
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