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Young Sheldon

Football, Mathe und ein Busen

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 14.08.2026
Football, Mathe und ein Busen

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Young Sheldon

Folge 5: Football, Mathe und ein Busen

19 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Als Sheldon während eines Football-Spiels eine interessante Statistik aufstellt, wittert George senior seine Chance: Er nutzt die Cleverness seines Knirpses für sein High-School-Football-Team und läutet eine Siegesserie ein. Das missfällt nicht nur Sheldon, der plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, sondern auch Georgie ...

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