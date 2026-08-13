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Young Sheldon

Würstchen, Comics und ein Therapeut

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 13.08.2026
Würstchen, Comics und ein Therapeut

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Young Sheldon

Folge 4: Würstchen, Comics und ein Therapeut

19 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Sheldon hat ein traumatisierendes Erlebnis: Er wäre fast an einem Würstchen erstickt, weil er es nicht oft genug gekaut hat. Fortan verweigert er jegliche feste Nahrung und nimmt nur noch Püriertes zu sich. Als seine Eltern das nicht mehr mit ansehen wollen, bringen sie Sheldon zu einem Therapeuten. Doch der Knirps löst sein Problem auf seine eigene Weise ...

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