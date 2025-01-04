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Young Sheldon

Das Huhn im Schrank und der eilige Bund der Ehe

ProSiebenStaffel 3Folge 11vom 04.01.2025
Das Huhn im Schrank und der eilige Bund der Ehe

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Young Sheldon

Folge 11: Das Huhn im Schrank und der eilige Bund der Ehe

20 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 6

Pastor Jeff und Officer Robin wollen "es" endlich tun. Damit alles in geregelten Bahnen verläuft, wollen sie sich jedoch vorher das Ja-Wort geben. Pastor Jeff bittet Mary, ihn bei den Hochzeitsvorbereitungen zu unterstützen, sodass George zuhause das Zepter übernehmen muss. Doch ein Huhn im Schrank und ein Mädchen in Georgies Zimmer stellen ihn vor eine große Herausforderung.

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