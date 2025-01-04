Das Huhn im Schrank und der eilige Bund der EheJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 11: Das Huhn im Schrank und der eilige Bund der Ehe
20 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 6
Pastor Jeff und Officer Robin wollen "es" endlich tun. Damit alles in geregelten Bahnen verläuft, wollen sie sich jedoch vorher das Ja-Wort geben. Pastor Jeff bittet Mary, ihn bei den Hochzeitsvorbereitungen zu unterstützen, sodass George zuhause das Zepter übernehmen muss. Doch ein Huhn im Schrank und ein Mädchen in Georgies Zimmer stellen ihn vor eine große Herausforderung.
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Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 7: Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen