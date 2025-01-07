Glitzerpuder und ein HeißgetränkJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 12: Glitzerpuder und ein Heißgetränk
18 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 6
Paige ist am Boden zerstört, als sie erfährt, dass sich ihre Eltern scheiden lassen wollen. Als ihre Leistungen in der Schule nachlassen, will Linda, dass ihre Tochter Zeit bei den Coopers verbringt, um gemeinsam mit Sheldon wissenschaftliche Themen zu besprechen. Doch Paige weigert sich und benutzt Sheldon sogar dazu, Glitzerpuder aus der Drogerie zu klauen. Der schockierte Junge bittet daraufhin Dr. Sturgis um Hilfe.
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Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 6-7: Warner Brothers International Television Distribution Inc. & © Season 4-5: Warner Bros. Entertainment GmbH
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