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Young Sheldon

Das fiese Formtief und das Kreuz mit dem Kreuz

ProSiebenStaffel 3Folge 14vom 16.04.2026
Das fiese Formtief und das Kreuz mit dem Kreuz

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Young Sheldon

Folge 14: Das fiese Formtief und das Kreuz mit dem Kreuz

18 Min.Folge vom 16.04.2026

Nachdem Georgie auf einem Flugblatt gelesen hat, wie man angeblich zu schnellem Reichtum gelangt, schmiedet er einen Plan: Er will Platin verkaufen, dass er zuvor aus gewöhnlichem Straßenschotter extrahiert hat - und Sheldon soll ihm dabei helfen. Die sonst so erfolgsverwöhnte Missy muss derweil einen herben Rückschlag bei ihrem letzten Baseballspiel hinnehmen. Mary gibt ihr einen hilfreichen Tipp, wie sie zu ihrer alten Form zurückfinden kann.

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