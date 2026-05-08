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Young Sheldon

Der falsche Wissenschaftler und der Hochzeitsrüpel

ProSiebenStaffel 4Folge 9vom 08.05.2026
Der falsche Wissenschaftler und der Hochzeitsrüpel

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Young Sheldon

Folge 9: Der falsche Wissenschaftler und der Hochzeitsrüpel

18 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 6

Die Hochzeit von Dales Sohn steht an. Dale bittet Meemaw, ihn zu begleiten, aber da auch seine Ex-Frau June anwesend sein wird, ist sie zunächst skeptisch. Als sich jedoch herausstellt, dass sich June von einem gewissen Justin begleiten lässt, sagt sie zu. Während sich George und Sheldon auf ein Wohltätigkeitsdinner mit Präsidentin Hagemeyer vorbereiten, ist Missy wütend, da Mary ihr verboten hat, zum Schulball zu gehen. Ob Georgie einen Rat für seine kleine Schwester hat?

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