Der Sinn von allem und die SeifenblaseJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 8: Der Sinn von allem und die Seifenblase
18 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 6
Sheldon steckt die Meinungsverschiedenheit mit seiner Philosophie-Professorin Ericson noch in den Knochen, sodass er keine Lust hat, sein Bett zu verlassen geschweige denn zum College zu gehen. Meemaw schafft es mit Hilfe eines Huhns, ihren Enkel aus den Federn zu scheuchen. Und nicht nur das, sie sucht auch das Gespräch mit Professorin Ericson und setzt sich für Sheldon ein. Derweil hat George einen Termin bei Direktor Petersen, weil Georgie offenbar die Schule schwänzt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen