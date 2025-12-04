Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

Ein hässliches Auto und Football im Schlamm

ProSieben Staffel 6 Folge 6 vom 04.12.2025
Ein hässliches Auto und Football im Schlamm

Folge 6: Ein hässliches Auto und Football im Schlamm

19 Min. Folge vom 04.12.2025 Ab 12

Georgie will bei Mandy wieder punkten. Zunächst tauscht er sein Auto in eine Familienkutsche um und führt sie auch in der neuen Videothek herum, die Meemaw eröffnet hat. Mandy wird jedoch schnell klar, dass im Hinterzimmer krumme Geschäfte laufen. Derweil hat sich das Leben von Coach Wilkins komplett auf den Kopf gestellt: Seine Frau ist fremdgegangen und ist nun schwanger. Kurzerhand übernimmt George wieder den Trainerposten.

