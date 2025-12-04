Ein hässliches Auto und Football im SchlammJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 6: Ein hässliches Auto und Football im Schlamm
19 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Georgie will bei Mandy wieder punkten. Zunächst tauscht er sein Auto in eine Familienkutsche um und führt sie auch in der neuen Videothek herum, die Meemaw eröffnet hat. Mandy wird jedoch schnell klar, dass im Hinterzimmer krumme Geschäfte laufen. Derweil hat sich das Leben von Coach Wilkins komplett auf den Kopf gestellt: Seine Frau ist fremdgegangen und ist nun schwanger. Kurzerhand übernimmt George wieder den Trainerposten.
Young Sheldon
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen