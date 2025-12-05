Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Young Sheldon

Eine harte Nuss und ein Aktenvermerk

ProSiebenStaffel 6Folge 7vom 05.12.2025
Eine harte Nuss und ein Aktenvermerk

Eine harte Nuss und ein AktenvermerkJetzt kostenlos streamen

Young Sheldon

Folge 7: Eine harte Nuss und ein Aktenvermerk

18 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Georgie und Mandy treffen im Restaurant zufällig auf ihre Eltern, die sie wegen ihrer Schwangerschaft verstoßen haben. Als Georgie am nächsten Tag bei Mr. McCallister ein gutes Wort für Mandy einlegen will, bringt er damit nicht nur Mrs. McCallister, sondern auch Mandy gegen sich auf. Sheldon hat eine revolutionäre Idee: eine Online-Datenbank für Comics. Ab sofort darf er, wenn alle weg sind, im Comicbuchladen die Hefte archivieren. Dabei hat er eine viel faszinierendere Idee ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Young Sheldon
ProSieben
Young Sheldon

Young Sheldon

Alle 2 Staffeln und Folgen