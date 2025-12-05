Eine harte Nuss und ein AktenvermerkJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 7: Eine harte Nuss und ein Aktenvermerk
18 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Georgie und Mandy treffen im Restaurant zufällig auf ihre Eltern, die sie wegen ihrer Schwangerschaft verstoßen haben. Als Georgie am nächsten Tag bei Mr. McCallister ein gutes Wort für Mandy einlegen will, bringt er damit nicht nur Mrs. McCallister, sondern auch Mandy gegen sich auf. Sheldon hat eine revolutionäre Idee: eine Online-Datenbank für Comics. Ab sofort darf er, wenn alle weg sind, im Comicbuchladen die Hefte archivieren. Dabei hat er eine viel faszinierendere Idee ...
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
