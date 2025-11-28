Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Young Sheldon

Die Bettnässerin und die wilde Mary

ProSiebenStaffel 6Folge 2vom 28.11.2025
Die Bettnässerin und die wilde Mary

Die Bettnässerin und die wilde MaryJetzt kostenlos streamen

Young Sheldon

Folge 2: Die Bettnässerin und die wilde Mary

20 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 6

Die Zwillinge überlegen fieberhaft, wie sie der Familie finanziell helfen können. Während Sheldon glaubt, seine Ideen für neue "Raumschiff Enterprise"-Folgen verkaufen zu können, nimmt Missy einen Job in Sheldons geliebtem Comicbuchladen an. Mary läuft in der Bowlinghalle, in der sie inzwischen arbeitet, Pastor Rob über den Weg. Als sie ihm schöne Augen macht, stellt sich heraus, dass er von einer jungen Frau begleitet wird. Mary ist frustriert und genehmigt sich einen Drink.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Young Sheldon
ProSieben
Young Sheldon

Young Sheldon

Alle 2 Staffeln und Folgen