Neues im Schlafzimmer und das Waschbecken in der GarageJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 3: Neues im Schlafzimmer und das Waschbecken in der Garage
20 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6
Meemaw liebt kitschige Groschenromane und verschlingt einen nach dem anderen. Mary findet das höchst amüsant; sie springt aber schließlich über ihren Schatten und liest auch eines der Büchlein. Daraufhin glaubt sie, dass sie das Talent besitzt, einen viel aufregenderen Roman zu schreiben. Schon bald gibt sie sich ihrer Fantasie völlig hin. Derweil zieht Mandy zu Georgie in die Garage, weil sie in Mietrückstand ist, und Sheldon schreibt eine Hausarbeit zum Thema Ethik.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen